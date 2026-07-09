В Минобороны раскрыли подробности о боях в Красном Лимане

МО: Российские военные за сутки уничтожили более 15 украинских военных в Красном Лимане

Российские военные за сутки уничтожили более 15 украинских бойцов в Красном Лимане. Подробности о боях за населенный пункт раскрыли в Минобороны.

Бои за город ведут подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии Вооруженных сил России. На данный момент военные завершают уничтожение разрозненных сил противника из состава 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 120-й бригады теробороны.

«За сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, ВСУ лишились автомобиля и шести наземных роботизированных комплексов.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки ударили по логистическим центрам на Украине, а также по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.