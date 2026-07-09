Раскрыты цели ударов российских войск в зоне СВО

Минобороны: ВС России ударили по логистическим центрам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России за сутки ударили по логистическим центрам на Украине. Подробности об атаках журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, удары наносились по объектам топливно-энергетической, а также транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Для атак задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Ранее стало известно, что в ночь на 9 июля над регионами России сбили десятки украинских беспилотных летательных аппаратов. Под атаку попали двенадцать субъектов РФ, среди которых Тверская, Новгородская, Орловская и Ленинградская области, а также Крым и Краснодарский край.