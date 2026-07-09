Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 9 июля 2026Россия

Раскрыты цели ударов российских войск в зоне СВО

Минобороны: ВС России ударили по логистическим центрам на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за сутки ударили по логистическим центрам на Украине. Подробности об атаках журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, удары наносились по объектам топливно-энергетической, а также транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Для атак задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Ранее стало известно, что в ночь на 9 июля над регионами России сбили десятки украинских беспилотных летательных аппаратов. Под атаку попали двенадцать субъектов РФ, среди которых Тверская, Новгородская, Орловская и Ленинградская области, а также Крым и Краснодарский край.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на слова Трампа об ударах Украины вглубь России

    Москвичам назвали сроки улучшения погоды в столице

    Россиянки высмеяли брови Криштиану Роналду

    Рост поставок российского сжиженного газа в Европу объяснили

    Россияне устремились в один регион страны за рыбалкой из фильмов про жизнь миллионеров

    США атаковали связывающий Иран и Россию мост

    Добыче нефти в странах Персидского залива предсказали спад

    «Роскосмоc» утвердит план космических съемок

    Раскрыто безопасное для психики время просмотра социальных сетей в день

    Россиян предостерегли от одного действия перед сдачей анализов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok