Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:46, 9 июля 2026Россия

Минобороны опубликовало заявление после налета ВСУ на регионы России

МО России: В ночь на 9 июля над регионами РФ сбиты 73 украинских БПЛА
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В ночь с 8 на 9 июля над регионами России сбили десятки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в заявлении, которое после налета опубликовало в Telegram Министерство обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под атаку попали двенадцать субъектов федерации, среди которых Тверская, Новгородская, Орловская и Ленинградская области, а также Крым и Краснодарский край. Кроме того, БПЛА были уничтожены над Азовским морем.

Всего по данным Минобороны средства противовоздушной обороны уничтожили 73 БПЛА.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ в Тверской области загорелась нефтебаза, а в Ставропольском крае — промышленное предприятие. Также в Азовском море были атакованы и загорелись два танкера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта просьба Украины к США для усиления ударов вглубь России

    Трамп заявил о просьбах Ирана заключить сделку с США

    Российские военные два дня провели под забором и взяли населенный пункт

    Траты россиян на табак и алкоголь заметно выросли

    Устроившему скандал после вопроса об СВО депутату Госдумы предложили подписать контракт

    В России упали продажи вина

    Банда грабила девушек по всей России благодаря онлайн-знакомствам

    Врач назвал пять неочевидных утренних привычек для улучшения здоровья

    У Исинбаевой арестовали счета из-за долгов за дачу

    Трамп назвал иранских лидеров мразями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok