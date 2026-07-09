Минобороны опубликовало заявление после налета ВСУ на регионы России

МО России: В ночь на 9 июля над регионами РФ сбиты 73 украинских БПЛА

В ночь с 8 на 9 июля над регионами России сбили десятки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в заявлении, которое после налета опубликовало в Telegram Министерство обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под атаку попали двенадцать субъектов федерации, среди которых Тверская, Новгородская, Орловская и Ленинградская области, а также Крым и Краснодарский край. Кроме того, БПЛА были уничтожены над Азовским морем.

Всего по данным Минобороны средства противовоздушной обороны уничтожили 73 БПЛА.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ в Тверской области загорелась нефтебаза, а в Ставропольском крае — промышленное предприятие. Также в Азовском море были атакованы и загорелись два танкера.