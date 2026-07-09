Нефтебаза загорелась в российском регионе в сотнях километрах от границы после атаки ВСУ

Врио губернатора Королев: В Тверской области после атаки ВСУ загорелась нефтебаза

В Тверской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза. Об этом сообщает Telegram-канал «Тверская область. Официально» со ссылкой на врио губернатора Виталия Королева.

По словам Королева, возгорание произошло «в результате отражения атаки». Загорелся один из резервуаров нефтебазы. «Возгорание локализовано силами наших пожарных МЧС (...) Среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет», — рассказал глава расположенного за сотни километров от границы региона России.

Из-за пожара в регионе развернули оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае после атаки ВСУ возник пожар на территории промышленного предприятия.