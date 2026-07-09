Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ставропольский край, в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.
«Атаку вражеских беспилотников отражают в окрестностях Ставрополя. В результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил он.
По его словам, угрозы жизни и здоровью людей нет. Он также напомнил о необходимости обращаться за помощью по телефону 112 в экстренных ситуациях.
Ранее ВСУ атаковали машину скорой помощи и больницу в Белгородской области. В результате ударов пострадали фельдшер и водитель автомобиля скорой помощи.