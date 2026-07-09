В Ставрополье после атаки дронов начался пожар на промышленном объекте

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ставропольский край, в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

«Атаку вражеских беспилотников отражают в окрестностях Ставрополя. В результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил он.

По его словам, угрозы жизни и здоровью людей нет. Он также напомнил о необходимости обращаться за помощью по телефону 112 в экстренных ситуациях.

Ранее ВСУ атаковали машину скорой помощи и больницу в Белгородской области. В результате ударов пострадали фельдшер и водитель автомобиля скорой помощи.