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06:00, 9 июля 2026Россия

ВСУ атаковали Ставропольский край

В Ставрополье после атаки дронов начался пожар на промышленном объекте
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Ставропольский край, в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

«Атаку вражеских беспилотников отражают в окрестностях Ставрополя. В результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил он.

По его словам, угрозы жизни и здоровью людей нет. Он также напомнил о необходимости обращаться за помощью по телефону 112 в экстренных ситуациях.

Ранее ВСУ атаковали машину скорой помощи и больницу в Белгородской области. В результате ударов пострадали фельдшер и водитель автомобиля скорой помощи.

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