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07:33, 9 июля 2026Россия

Украина атаковала российские танкеры

Губернатор Слюсарь: ВСУ ударили по российским танкерам в Таганрогском заливе
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе Азовского моря. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как рассказал чиновник, после удара ВСУ были повреждены два судна, с обоих эвакуировали экипаж. Танкеры загорелись, на одном из них пожар потушили, на другом возгорание продолжается.

«Пострадавших нет (...) Информация уточняется», — написал в блоге чиновник.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ в Тверской области загорелась нефтебаза, а в Ставропольском крае — промышленное предприятие.

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