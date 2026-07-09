Украина атаковала российские танкеры

Губернатор Слюсарь: ВСУ ударили по российским танкерам в Таганрогском заливе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе Азовского моря. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как рассказал чиновник, после удара ВСУ были повреждены два судна, с обоих эвакуировали экипаж. Танкеры загорелись, на одном из них пожар потушили, на другом возгорание продолжается.

«Пострадавших нет (...) Информация уточняется», — написал в блоге чиновник.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ в Тверской области загорелась нефтебаза, а в Ставропольском крае — промышленное предприятие.