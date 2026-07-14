США возобновили блокаду Ирана в Ормузском проливе

Американские войска возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы и обратно. Об этом в соцсети X сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Запрет на движение судов был установлен в 23:00 по московскому времени. По утверждению военных, сейчас на Ближнем Востоке действуют более 20 боевых кораблей США и сотни военных самолетов.

Ранее США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану. «Силы Центрального командования США начали очередной раунд ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления иранских возможностей, используемых для нападения на торговые суда в Ормузском проливе», — указали в CENTCOM.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по двум военным объектам США. Уточнялось, что атаке подверглись американские авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте. Удары наносились ракетами и беспилотниками.