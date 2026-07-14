Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:44, 14 июля 2026Мир

США объявили о новых ударах по Ирану

CENTCOM: США приступили к нанесению новых ударов по Ирану
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Navy / Reuters

США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану. Об этом сообщает Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х.

«Силы Центрального командования США начали очередной раунд ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления иранских возможностей, используемых для нападения на торговые суда в Ормузском проливе», — указано в сообщении.

Отмечается, что американские силы также готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов в самое ближайшее время.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по двум военным объектам США. Уточнялось, что атаке подверглись американские авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте. Удары наносились ракетами и беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    США возобновили блокаду Ирана
    Российские военные ударили по топливной инфраструктуре в Харьковской области
    Зеленского предостерегли насчет Трампа
    Украине предрекли катастрофу в экономике
    Министр культуры Латвии резко высказался о русском языке
    Стало известно об отходе основных сил ВСУ из одного города
    Встречу Путина и Трампа увековечат в живописи
    В Германии захотели надавить на Калининград и Крым
    Шурыгина восхитилась едой в СИЗО
    Страна ЕС неожиданно отказалась от участия в военных учениях «коалиции желающих»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok