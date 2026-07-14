США объявили о новых ударах по Ирану

CENTCOM: США приступили к нанесению новых ударов по Ирану

США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану. Об этом сообщает Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х.

«Силы Центрального командования США начали очередной раунд ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления иранских возможностей, используемых для нападения на торговые суда в Ормузском проливе», — указано в сообщении.

Отмечается, что американские силы также готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов в самое ближайшее время.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по двум военным объектам США. Уточнялось, что атаке подверглись американские авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте. Удары наносились ракетами и беспилотниками.