США объявили о новых ударах по Ирану

США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану. Об этом сообщает Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х.
«Силы Центрального командования США начали очередной раунд ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления иранских возможностей, используемых для нападения на торговые суда в Ормузском проливе», — указано в сообщении.
Отмечается, что американские силы также готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов в самое ближайшее время.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по двум военным объектам США. Уточнялось, что атаке подверглись американские авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте. Удары наносились ракетами и беспилотниками.