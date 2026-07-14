Иран атаковал ракетами американские базы

КСИР: Иран атаковал американские базы Шейх Иса и Али ас-Салем

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по двум военным объектам США. Его заявление приводит телеканал Press TV.

Уточняется, что атаке подверглись американские авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте. Удары наносились ракетами и беспилотниками.

В КСИР заявили, что атака стала ответом на удары США по иранским береговым станциям, пообещав, что «наказание будет продолжаться до тех пор, пока продолжаются преступления» Вашингтона.

«Любое повторение этих нарушений будет встречено неожиданным ответом», — сказано в сообщении.

Ранее США нанесли новые авиаудары по Ирану. Атака длилась несколько часов.