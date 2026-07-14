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22:14, 14 июля 2026Мир

Иран атаковал ракетами американские базы

КСИР: Иран атаковал американские базы Шейх Иса и Али ас-Салем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по двум военным объектам США. Его заявление приводит телеканал Press TV.

Уточняется, что атаке подверглись американские авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте. Удары наносились ракетами и беспилотниками.

В КСИР заявили, что атака стала ответом на удары США по иранским береговым станциям, пообещав, что «наказание будет продолжаться до тех пор, пока продолжаются преступления» Вашингтона.

«Любое повторение этих нарушений будет встречено неожиданным ответом», — сказано в сообщении.

Ранее США нанесли новые авиаудары по Ирану. Атака длилась несколько часов.

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