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23:00, 14 июля 2026Мир

Страна ЕС неожиданно отказалась от участия в военных учениях «коалиции желающих»

DPA: Германия отказалась участвовать в военных учениях «коалиции желающих» в Польше
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия неожиданно отказалась от участия в военных учениях «коалиции желающих» в Польше. Об этом со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщает агентство DPA, передает ТАСС.

«Германия не примет участия в первых военных учениях "коалиции желающих", которые пройдут в Польше», — указано в сообщении.

Берлин объяснил свое решение от отказе от участия в учениях тем, что они отличаются «небольшим масштабом» и носят штабной характер.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил проведение первых учений «коалиции желающих» на территории страны в сентябре с участием французских и британских войск. В то же время президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что последующие маневры пройдут в Турции и Румынии, а всего в них примут участие 1,5 тысячи военнослужащих.

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