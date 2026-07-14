Страна ЕС неожиданно отказалась от участия в военных учениях «коалиции желающих»

DPA: Германия отказалась участвовать в военных учениях «коалиции желающих» в Польше

Германия неожиданно отказалась от участия в военных учениях «коалиции желающих» в Польше. Об этом со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщает агентство DPA, передает ТАСС.

«Германия не примет участия в первых военных учениях "коалиции желающих", которые пройдут в Польше», — указано в сообщении.

Берлин объяснил свое решение от отказе от участия в учениях тем, что они отличаются «небольшим масштабом» и носят штабной характер.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил проведение первых учений «коалиции желающих» на территории страны в сентябре с участием французских и британских войск. В то же время президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что последующие маневры пройдут в Турции и Румынии, а всего в них примут участие 1,5 тысячи военнослужащих.