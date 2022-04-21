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Минюст предложил исключить маркировку иноагентов в соцсетях

Минюст России предложил разрешить иностранным агентам не маркировать посты в соцсетях

Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

Минюст России предложил исключить маркировку иностранных агентов в социальных сетях. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству, пишет РИА Новости.

По словам Свириденко, Минюст предложил использовать маркировку иноагентов только при профессиональной деятельности, либо при той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иноагентом.

Также стали известны подробности нового законопроекта об иноагентах, который планируется внести на рассмотрение в Госдуму на следующей неделе. Сообщается, что иноагентам могут запретить преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними. Помимо этого, документ предлагает запретить иноагентам становиться инвесторами стратегических предприятий, которые важны для обороны и безопасности России.

15 апреля сообщалось, что Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. Вместе с ними в список включили еще семь человек, в том числе карикатуриста Сергея Елкина и основателя The Insider (внесено Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Романа Доброхотова.

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Евгения Наумова
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