Дудя и Шульман признали иноагентами

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман

Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вместе с Дудем и Шульман иноагентами признали еще семь человек. Среди них карикатурист Сергей Елкин, основатель The Insider Роман Доброхотов. Кроме того, в перечень включены Регина Дзугкоева, Карен Шаинян, Мария Сабунаева, Алексей Семенов и Кирилл Кругликов.

12 апреля стало известно, что Екатерина Шульман уехала из России в Берлин как стипендиат фонда имени Роберта Боша. Он рассказала, что пробудет в Берлине год, а также отметила, что не считает себя политэмигрантом.