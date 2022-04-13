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Екатерина Шульман уехала из России

Политолог Шульман на год уехала из России в Берлин как стипендиат фонда имени Роберта Боша

Фото: страница Екатерины Шульман в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Политолог Екатерина Шульман уехала из России в Берлин как стипендиат фонда имени Роберта Боша. Об этом она сообщила в эфире программы «Статус» на своем YouTube-канале.

Шульман рассказала, что пробудет в Берлине год. «Это не бессрочное мероприятие», — пояснила она. Политолог также рассказала, что обсуждение этой поездки тянулось с марта прошлого года, но если бы не «чрезвычайные обстоятельства», могло бы идти еще дольше. Она отметила, что не считает себя политэмигрантом.

Ранее сообщалось об отъезде из России ряда знаменитых личностей. Сообщалось, что страну покинули телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, журналистка Ксения Собчак, актер Леонид Ярмольник, певица Алла Пугачева и другие знаменитости. Все они позже опровергли предположения об эмиграции. Вместе с тем актриса Чулпан Хаматова и рэпер Face (внесен в России в реестр иноагентов) рассказали, что уехали из страны и в ближайшее время не планируют возвращаться.

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Марина Совина
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