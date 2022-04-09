Ксения Собчак отреагировала на сообщения о получении ею израильского гражданства

Собчак записала видео из Подмосковья в ответ на сообщения о получении гражданства Израиля

Журналистка Ксения Собчак с иронией отреагировала на появление сообщений о получении ею израильского гражданства, опубликовав в своем Telegram-канале видео, снятое в Подмосковье.

Обращаясь к подписчикам, она отметила, что решила воспользоваться инфоповодом и поднять цитируемость. «Вот, хотела рассказать, — нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе. Вот, видите, тут у нас, в Израиле, еще тоже лед, уточки и ресторан "Причал", очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова. Но, конечно, это тоже все фотообои, потому что я сейчас, видимо, нахожусь как минимум у Стены Плача», — отметила она, прогуливаясь вдоль берега Москвы-реки.

О получении Ксенией Собчак израильского гражданства в субботу, 9 апреля, сообщила со ссылкой на свои источники газета Haaretz. Издание утверждает, что гражданство также получил сын журналистки на основании того, что дед Собчак по матери — Борис Моисеевич Нарусов — был евреем.

В начале марта Собчак опровергла слухи об эмиграции из России, а информацию о вылете из страны она назвала в своем Telegram-канале поездкой, связанной с давно запланированным путешествием на время отпуска. «Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт», — заверила тогда журналистка.