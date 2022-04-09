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Стало известно о получении Ксенией Собчак гражданства Израиля

Haaretz: журналистка Ксения Собчак получила гражданство Израиля

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак получила гражданство Израиля; ранее сообщалось, что она продала недвижимость в Москве. О этом сообщает израильское издание Haaretz.

По данным источника газеты, гражданство также получил ее сын. Сама телеведущая пока не прокомментировала эти данные.

В начале марта Собчак опровергла слухи об эмиграции из России, а информацию о вылете из страны она назвала в своем Telegram-канале поездкой, связанной с давно запланированным путешествием на время отпуска. «Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт», — заверила тогда журналистка.

Ранее Собчак сообщала, что начала получать угрозы в сообщениях: неизвестный угрожал убить ее сына Платона. Письма с угрозами также получали ее рекламные партнеры. Собчак считает, что авторы подобных сообщений пытаются отомстить ей за журналистскую деятельность.

8 апреля в СМИ появились данные, что Собчак продала квартиру в центре Москвы за 10,3 миллиона долларов; объект находится в элитном жилом комплексе в районе Хамовники.

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Леонид Микуляк
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