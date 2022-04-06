Собчак сообщила об угрозах в свой адрес

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что начала получать угрозы от неизвестных

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что начала получать угрозы. В посте, опубликованном в Telegram-канале «Кровавая барыня», Собчак также продемонстрировала скриншот переписки с одним из тех, кто пытался запугать ее.

В тексте, который опубликовала телеведущая, неизвестный угрожал убить ее сына Платона. «Сообщения от украинцев, которые тоже хотят отомстить за мою работу, но уже моему ребенку», — подписала Собчак скриншот диалога с недоброжелателем.

Журналистка также заявила, что письма с угрозами начали получать ее рекламные партнеры. По мнению Собчак, авторы подобных сообщений пытаются отомстить ей за журналистскую деятельность. При этом, по словам ведущей, в России ее пытаются представить как «буржуазную элиту и выродка, который боится санкций».

«Угрожать моему ребенку — жалко и трусливо. Пытаться отвадить от меня рекламодателей — глупо, всем очевидно, что я не экстремист, у людей достаточно правовой грамотности. Пугать мною людей — просто странно. Я люблю Россию и никогда свою Родину не предам», — заключила журналистка.

2 марта Ксения Собчак опровергла слухи об эмиграции из России. Она написала, что действительно отправляется в поездку, однако отметила, что отъезд связан с давно запланированным путешествием на время отпуска. Информацию о том, что Собчак якобы решила покинуть Россию, в тот же день распространил ряд Telegram-каналов.