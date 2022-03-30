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Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Российская актриса Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российская актриса Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник». Об этом сообщила директор культурного учреждения Татьяна Баранова РИА Новости.

«Чулпан Хаматова по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 года», — заявила Баранова.

Ранее в марте этого года сообщалось, что Хаматова переехала в Латвию. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции. В Ригу вместе со знаменитостью переехали и ее дети. Артистка указала, что в ближайшее время не намерена возвращаться в Россию.

Также стало известно, что актриса войдет в труппу Нового Рижского театра. В одной из публикаций в соцсетях руководитель культурного учреждения Алвис Херманис подтвердил, что пригласил артистку присоединиться к труппе театра.

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Сергей Равин
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