Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Российская актриса Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник»

Российская актриса Чулпан Хаматова уволилась из театра «Современник». Об этом сообщила директор культурного учреждения Татьяна Баранова РИА Новости.

«Чулпан Хаматова по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 года», — заявила Баранова.

Ранее в марте этого года сообщалось, что Хаматова переехала в Латвию. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции. В Ригу вместе со знаменитостью переехали и ее дети. Артистка указала, что в ближайшее время не намерена возвращаться в Россию.

Также стало известно, что актриса войдет в труппу Нового Рижского театра. В одной из публикаций в соцсетях руководитель культурного учреждения Алвис Херманис подтвердил, что пригласил артистку присоединиться к труппе театра.