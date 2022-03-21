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Чулпан Хаматова покинула Россию

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию и пока не намерена возвращаться

Кадр: Скажи Гордеевой / YouTube

Российская актриса и учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова заявила, что покинула Россию. Артистка сообщила о том, что в данный момент живет в Латвии в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

По словам Хаматовой, она решила не возвращаться в Россию после окончания зарубежного отпуска. В Ригу вместе с знаменитостью переехали и ее дети.

Народная артистка РФ призналась, что релокация стала для нее неожиданностью, поэтому у нее осталось не так много денежных средств. «Даже чтобы добраться до дома, мне нужна была помощь других людей. Потому что денег, чтобы арендовать машину, у меня не было, — отметила Хаматова. Она также указала, что в ближайшее время не намерена возвращаться в Россию.

Ранее в марте этого года сообщалось, что прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Ольга Смирнова покинула театр и уехала из России. Отмечалось, что Смирнова продолжит свою карьеру в Национальном балете Нидерландов. Известно, что в начале марта танцовщица опубликовала антивоенный пост в своем Telegram-канале.

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Сергей Равин
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