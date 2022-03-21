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Чулпан Хаматова войдет в труппу Нового Рижского театра

Алвис Херманис пригласил Чулпан Хаматову в актерский состав Нового Рижского театра
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российская актриса Чулпан Хаматова войдет в труппу Нового Рижского театра. Об этом сообщил руководитель культурного учреждения Алвис Херманис в Facebook.

«Все знают, что Хаматова — актриса номер один в своей стране, все знают, что она образец гуманизма благодаря ее благотворительному фонду, который годами заботится об онкобольных детях. И теперь каждый может быть уверен, что Чулпан — это русская совесть», — написал Херманис.

В своей публикации худрук Нового Рижского театра подтвердил, что пригласил артистку присоединиться к актерскому составу культурного учреждения. «Совсем скоро она будет участвовать в наших шоу. На начальном этапе — на родном языке», — отметил режиссер.

Ранее стало известно том, что Чулпан Хаматова вместе с детьми переехала в Латвию. Знаменитость отметила, что в ближайшее время не намерена возвращаться в Россию

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Сергей Равин
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