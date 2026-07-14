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23:42, 14 июля 2026Бывший СССР

Зеленского предостерегли насчет Трампа

Дубинский: Зеленскому стоит быть осторожнее с любовью Трампа к победителям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует помнить об обратной стороне благосклонности главы США Дональда Трампа. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его словам, украинский лидер сейчас окрылен тезисом о том, что Трамп «просто любит победителей», но ему следует помнить, что это — «обоюдоострое оружие».

Ранее телеканал CNN сообщил, что ожидания Зеленского от Трампа упали до нуля. Отмечалось, что на встрече «Большой семерки» (G7) во Франции американский лидер выразил как безразличие, так и поддержку бедственному положению Украины.

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