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08:35, 19 июня 2026Мир

Ожидания Зеленского от Трампа упали до нуля

CNN: Зеленский снизил свои ожидания от Трампа до нуля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Ожидания украинского лидера Владимира Зеленского от президента США Дональда Трампа упали до нуля. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает издание, на встрече «Большой семерки» (G7) во Франции Трамп выразил как безразличие, так и поддержку бедственному положению Украины.

«Похоже, Зеленский снизил свои ожидания от Трампа до нуля. Однако он все же добился одного ключевого результата: предположения — по-прежнему неясного — о том, что Украина могла бы наладить массовое лицензионное производство зенитно-ракетных комплексов и ракет, которые производят США и Европа, которых у них не хватает и которые медленно заменяются», — говорится в материале.

Отмечается, что это говорит о наиболее прагматичных отношениях Украины и США и показывает, что у Киева есть козыри в рукаве.

Ранее Трамп заявил, что США рассмотрят вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой.

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