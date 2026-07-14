Украине предрекли катастрофу в экономике

Пушилин заявил о приближении экономической ситуации на Украине к катастрофе

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал экономическую ситуацию на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин отметил, что Украине грозит катастрофа в сфере экономики.

«Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близка к катастрофической, поэтому продление военного положения — это попытка законсервировать режим "ручного управления", который уже привел к полной потере субъектности», — предрек он.

Ранее Пушилин отреагировал на продление военного режима и мобилизации на Украине. По его мнению, таким образом руководство страны стремится к сохранению власти.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в украинский парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине со 2 августа на 90 дней. Во вторник, 14 июля, депутаты Верховной рады Украины поддержали инициативы.