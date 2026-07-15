Встречу Путина и Трампа увековечат в живописи

РИА Новости: Художник Сафронов напишет картину по встрече Путина и Трампа на Аляске

Народный художник России Никас Сафронов собирается написать картину по мотивам прошлогодней встречи российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом он рассказал в беседе с журналистами РИА Новости.

Корреспондент задал Сафронову вопрос о том, может ли коллекцию его работ пополнить картина, которую он посвятит августовскому саммиту на Аляске. «Да, конечно», — ответил собеседник.

По словам художника, у него уже есть определенное представление о том, какой вид может обрести будущее произведение.

Переговоры глав сверхдержав состоялись 16 августа 2025 года. Ключевой темой обсуждений стал вопрос об урегулировании кризиса на Украине. Президенты встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.