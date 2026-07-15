Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:24, 14 июля 2026Культура

Встречу Путина и Трампа увековечат в живописи

РИА Новости: Художник Сафронов напишет картину по встрече Путина и Трампа на Аляске
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Народный художник России Никас Сафронов собирается написать картину по мотивам прошлогодней встречи российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом он рассказал в беседе с журналистами РИА Новости.

Корреспондент задал Сафронову вопрос о том, может ли коллекцию его работ пополнить картина, которую он посвятит августовскому саммиту на Аляске. «Да, конечно», — ответил собеседник.

По словам художника, у него уже есть определенное представление о том, какой вид может обрести будущее произведение.

Переговоры глав сверхдержав состоялись 16 августа 2025 года. Ключевой темой обсуждений стал вопрос об урегулировании кризиса на Украине. Президенты встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    США возобновили блокаду Ирана
    Российские военные ударили по топливной инфраструктуре в Харьковской области
    Зеленского предостерегли насчет Трампа
    Украине предрекли катастрофу в экономике
    Министр культуры Латвии резко высказался о русском языке
    Стало известно об отходе основных сил ВСУ из одного города
    Встречу Путина и Трампа увековечат в живописи
    В Германии захотели надавить на Калининград и Крым
    Шурыгина восхитилась едой в СИЗО
    Страна ЕС неожиданно отказалась от участия в военных учениях «коалиции желающих»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok