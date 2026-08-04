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07:36, 4 августа 2026 (обновлено: 07:39, 4 августа 2026)Россия

Несколько пожаров вспыхнули в Подмосковье после удара украинских беспилотников

Губернатор Воробьев: В Подмосковье после атаки ВСУ загорелись склад и электроподстанция
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

В Подмосковье после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вспыхнули несколько пожаров. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам чиновника, возгорания произошли в промзоне села Новоселки городского округа Чехов — загорелись склад, административное здание и электроподстанция. Кроме того, в деревне Солнышково загорелись частный дом и автомобиль.

Воробьев уточнил, что открытое горение на складе после удара беспилотников уже потушено, пожарные продолжают работу.

При атаке БПЛА на регион жертвами стали пять человек, еще шестеро получили ранения.

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