В Подмосковье после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вспыхнули несколько пожаров. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Воробьев.
По словам чиновника, возгорания произошли в промзоне села Новоселки городского округа Чехов — загорелись склад, административное здание и электроподстанция. Кроме того, в деревне Солнышково загорелись частный дом и автомобиль.
Воробьев уточнил, что открытое горение на складе после удара беспилотников уже потушено, пожарные продолжают работу.
При атаке БПЛА на регион жертвами стали пять человек, еще шестеро получили ранения.