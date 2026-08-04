Несколько пожаров вспыхнули в Подмосковье после удара украинских беспилотников

Губернатор Воробьев: В Подмосковье после атаки ВСУ загорелись склад и электроподстанция

В Подмосковье после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вспыхнули несколько пожаров. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Воробьев.

По словам чиновника, возгорания произошли в промзоне села Новоселки городского округа Чехов — загорелись склад, административное здание и электроподстанция. Кроме того, в деревне Солнышково загорелись частный дом и автомобиль.

Воробьев уточнил, что открытое горение на складе после удара беспилотников уже потушено, пожарные продолжают работу.

При атаке БПЛА на регион жертвами стали пять человек, еще шестеро получили ранения.