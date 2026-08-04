Правнук пленного немца заговорил по-русски при родителях девушки и рассердил их

«Лента.ру»: Правнук пленного немца огорчил родителей девушки тайным знанием русского языка

Пользователь Reddit с ником Dangerous-Traffic-11 рассказал, как огорчил и рассердил родителей своей девушки тайным знанием русского языка. Как выяснила «Лента.ру», парень оказался правнуком плененного в годы Второй мировой войны немца, начиная с которого в каждом поколении семьи кто-нибудь говорил по-русски.

«Мой прадед освоил русский язык, будучи военнопленным в Сибири. Он передал его своим детям, и они поступили так же. Много лет назад я прошел курс русского, чтобы максимально использовать свои случайные элементарные знания, и просто время от времени слушал и смотрел русскоязычный контент, поддерживая, как мне кажется, приличный разговорный уровень. Впрочем, мой английский, французский и итальянский намного лучше, так что у меня не было причин хвастаться этим», — написал немец.

Он уточнил, что у его девушки русские корни, однако сама она языком не владеет. Ее родители — носители языка, однако они прекрасно говорят и на немецком, поэтому на протяжении трех лет знакомства с будущими тестем и тещей они общались на нем. Однако родители периодически обменивались между собой короткими комментариями на русском.

«На днях к ним заглянул знакомый семьи, тоже русский. В шутливой и непринужденной манере они начали подтрунивать над моим поколением. В какой-то момент друг сказал что-то о том, какие они крутые по сравнению с нами. В столь же шутливой манере я ответил что-то вроде: "Что ж, сукин сын, надеюсь, ты не побоишься подтвердить свои слова делом". Не буквально, но близко по смыслу. И по-русски», — написал парень.

Все присутствующие были шокированы, но не грубой лексикой, в которой считалась шутка, а самим фактом владения языком. Девушка автора потом призналась, что ее родителей сначала обеспокоило, а потом и рассердило это обстоятельство. По их мнению, парень должен был раскрыть карты еще в начале знакомства.

«Дело в том, что они никогда не спрашивали. Это не обсуждалось. Они знали, что мой прадед был военнопленным в Сибири. В их доме никогда не происходило ничего серьезного на русском языке. Половина их семьи вообще не владеет им. Мы все общаемся друг с другом на немецком. Не понимаю, какое это имеет значение?» — задался вопросом молодой человек.

Ранее параноик выучил иностранный язык ради подслушивания коллег и узнал неожиданную правду о себе. До этого они на протяжении нескольких лет мгновенно переходили с английского на испанский, стоило только мужчине зайти в помещение.