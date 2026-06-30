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02:30, 30 июня 2026Интернет и СМИ

Параноик выучил язык ради подслушивания коллег и узнал неожиданную правду о себе

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gorgev / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником King_astrophysicist пожаловался на троих коллег по офису. На протяжении нескольких лет они мгновенно переходят с английского на испанский, стоит только мужчина зайти в помещение.

«Это сводило меня с ума. Я был на 100 процентов уверен, что они говорят обо мне гадости. Я замечал, как они поглядывают на мой стол, смеются и быстро перешептываются. Мне не хотелось выглядеть параноиком-чудаком, но тревога меня просто пожирала. Поэтому я решил играть в долгую», — написал автор.

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Мужчина скачал приложение для изучения испанского языка, но не сдался спустя пару недель, как поступили бы многие, а «перешел в режим полной психопатической злобы». Он начал слушать подкасты на испанском, нанял онлайн-репетитора, чтобы практиковать разговорную речь и переключил на новый язык все свои устройства. Это продолжалось на протяжении двух лет.

«Наконец я достиг уровня, на котором мог понимать речь носителей языка, говорящих с нормальной скоростью. Ребята, они не говорили гадости. Я сидел и слушал, как они обсуждали мой обед. Один из них сказал: "Вы видели, что он сегодня принес? Это та же самая жалкая сухая курица с рисом. Я хочу угостить его тамалес моей жены, но не хочу его обидеть". А другая сказала: "Он всегда выглядит таким напряженным. Нам бы следовало пригласить его на барбекю в эти выходные, но он кажется таким замкнутым"», — рассказал мужчина.

В этот момент ему захотелось «залезть под стол и испариться». Поняв, что коллеги просто не знают, как им с ним подружиться, автор дождался приглашения на барбекю и ответил согласием. Правда, теперь он вынужден скрывать от них, что в приступе «необоснованной паранойи и легкого нарциссизма» выучил их родной язык.

Ранее другой пользователь Reddit пожаловался на своих коллег, постоянно причиняющих ему массу неудобств: они не только регулярно воруют его вещи и еду, но и сидят за его столом. Автор добавил, что решил проучить их, но в итоге сам стал объектом насмешек.

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