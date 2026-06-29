Мужчина попытался проучить коллег и стал объектом насмешек

Пользователь Reddit с ником Bubbly-Carpenter5467 пожаловался на своих коллег, постоянно причиняющих ему массу неудобств: они не только регулярно воруют его вещи и еду, но и сидят за его столом. Автор добавил, что решил проучить их, но в итоге сам стал объектом насмешек.

«Мои зарядные устройства пропадают чуть ли не каждый день, кто-то постоянно регулирует высоту моего монитора, я нахожу на своем столе чужие кофейные кружки, оставляющие коричневые пятна на моих бумагах, а мои перекусы исчезают из ящика как по часам», — посетовал автор.

Его попытки обсудить проблему с коллегами ни к чему не привели, поэтому он решился на радикальные шаги. Мужчина купил небольшие замки для ящиков своего стола, установил специальные кабельные замки на зарядные устройства, а также огородил свое рабочее пространство подвесными пластиковыми перегородками для защиты от соседей.

«Следующим утром один из моих коллег сфотографировал мой стол и выложил фото в групповой чат команды с подписью "Теперь с нами работает тюремный охранник?"» — все начали смеяться. После этого люди, проходя мимо моего места, шутят о часах посещения и спрашивают, нужно ли им регистрироваться, прежде чем подойти к нему»., — обиделся мужчина.

Вскоре после этого у него случился неприятный разговор со своей начальницей. Та отметила, что понимает природу поступка автора, однако раскритиковала мужчину за пассивно-агрессивный подход к решению проблемы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как стал заложником собственной невнимательности. Устроившись на новую работу около полугода назад, он пропустил мимо ушей имя коллеги, с которым пересекается каждый день.