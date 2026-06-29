Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:59, 29 июня 2026Интернет и СМИ

Мужчина попытался проучить коллег и стал объектом насмешек

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Bubbly-Carpenter5467 пожаловался на своих коллег, постоянно причиняющих ему массу неудобств: они не только регулярно воруют его вещи и еду, но и сидят за его столом. Автор добавил, что решил проучить их, но в итоге сам стал объектом насмешек.

«Мои зарядные устройства пропадают чуть ли не каждый день, кто-то постоянно регулирует высоту моего монитора, я нахожу на своем столе чужие кофейные кружки, оставляющие коричневые пятна на моих бумагах, а мои перекусы исчезают из ящика как по часам», — посетовал автор.

Материалы по теме:
Россию ожидает волна «увольнений из мести». Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
Россию ожидает волна «увольнений из мести».Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
8 марта 2025
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность. Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность.Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
7 сентября 2025
Люди по всему миру теряют интерес к работе. Что с ними происходит?
Люди по всему миру теряют интерес к работе.Что с ними происходит?
7 ноября 2025

Его попытки обсудить проблему с коллегами ни к чему не привели, поэтому он решился на радикальные шаги. Мужчина купил небольшие замки для ящиков своего стола, установил специальные кабельные замки на зарядные устройства, а также огородил свое рабочее пространство подвесными пластиковыми перегородками для защиты от соседей.

«Следующим утром один из моих коллег сфотографировал мой стол и выложил фото в групповой чат команды с подписью "Теперь с нами работает тюремный охранник?"» — все начали смеяться. После этого люди, проходя мимо моего места, шутят о часах посещения и спрашивают, нужно ли им регистрироваться, прежде чем подойти к нему»., — обиделся мужчина.

Вскоре после этого у него случился неприятный разговор со своей начальницей. Та отметила, что понимает природу поступка автора, однако раскритиковала мужчину за пассивно-агрессивный подход к решению проблемы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как стал заложником собственной невнимательности. Устроившись на новую работу около полугода назад, он пропустил мимо ушей имя коллеги, с которым пересекается каждый день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Очереди на заправках есть». Путин собрал совещание по снабжению топливом и прокомментировал ситуацию с бензином

    В Госдуме рассказали о праве россиян продавать свой урожай без налогов

    Мужчина попытался проучить коллег и стал объектом насмешек

    В Европе задумались об отказе от всеобщей защиты украинских беженцев

    Пассажиры метро поймали извращенца с поличным

    Окруженные остатки ВСУ в Константиновке потеряли управление

    В Минздраве опровергли безопасные дозы алкоголя

    В Польше раскритиковали заявление Зеленского о пантеоне героев

    Военный эксперт оценил вероятность размещения ядерных боеголовок в Финляндии

    Девушки назвали правила хорошего флирта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok