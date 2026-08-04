Российский игрок НХЛ рассказал о недостающих продуктах в США

Российский игрок НХЛ Бут заявил, что в США ему не хватает гречки

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммот» Даниил Бут рассказал о недостающих продуктах в США. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

21-летний россиянин признался, что до сих пор ощущает различия между Россией и Америкой — в том числе в еде и бытовых привычках. Он заявил, что в США ему не хватает привычных ему продуктов, таких как гречка и сырники, а сама жизнь там заметно отличается от российской.

Бут также рассказал о стереотипе, согласно которому в Америке всегда нужно быть улыбчивым и приветливым. Он отметил, что чаще сталкивается с этим не в команде, а в ресторанах и общественных местах.

Ранее российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов назвал недостающие вещи в Канаде. Хоккеист признался, что скучает по дому и друзьям в России после первого года жизни в Канаде.