Российский игрок НХЛ назвал недостающие вещи в Канаде

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов назвал недостающие вещи в Канаде. Его слова приводит The Athletic.
Хоккеист признался, что скучает по дому и друзьям в России после первого года жизни в Канаде. Россиянин подчеркнул, что дебютировал в НХЛ в конце прошлого сезона и продолжает адаптироваться к новым реалиям за океаном.
30 марта Демидов возглавил список лучших бомбардиров НХЛ в нынешнем сезоне среди новичков. Он довел количество набранных очков в нынешнем сезоне до 57 (16 голов и 42 передачи).
Демидов — воспитанник СКА. Летом 2024 года россиянин был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. За клуб он дебютировал весной 2025-го, но нынешний сезон — первый полноценный для него за океаном.