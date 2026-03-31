Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
07:50, 31 марта 2026Спорт

Российский игрок НХЛ назвал недостающие вещи в Канаде

Хоккеист «Монреаля» Демидов признался, что скучает по дому и друзьям в России
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов назвал недостающие вещи в Канаде. Его слова приводит The Athletic.

Хоккеист признался, что скучает по дому и друзьям в России после первого года жизни в Канаде. Россиянин подчеркнул, что дебютировал в НХЛ в конце прошлого сезона и продолжает адаптироваться к новым реалиям за океаном.

30 марта Демидов возглавил список лучших бомбардиров НХЛ в нынешнем сезоне среди новичков. Он довел количество набранных очков в нынешнем сезоне до 57 (16 голов и 42 передачи).

Демидов — воспитанник СКА. Летом 2024 года россиянин был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. За клуб он дебютировал весной 2025-го, но нынешний сезон — первый полноценный для него за океаном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после атаки ВСУ на крупнейший нефтеналивной порт Балтики

    Франция решила подготовиться к войне с Россией

    Модель OnlyFans раскрыла самые дикие запросы мужчин

    Девушку обвинили в истязании 11-летней российской школьницы

    Стало известно о новой тактике ВСУ в ДНР

    Российский игрок НХЛ назвал недостающие вещи в Канаде

    Госдолг России резко вырос

    Побывавший в Африке россиянин назвал правила для возвращения оттуда живым и с паспортом

    Кричащего «мне терять нечего» мужчину с ножами уложили приемом самбо в российском городе

    Появились данные о пострадавших при мощном ударе ВСУ по Ленобласти детях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok