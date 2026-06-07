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01:11, 7 июня 2026Мир

США захотели передать активы Ирана союзникам в Персидском заливе

Reuters: США передадут союзникам в Персидском заливе активы Ирана для возмещения ущерба
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Handout / Reuters

Администрация США планирует предоставить странам-партнерам по Персидскому заливу доступ к активам Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что эти средства пойдут на покрытие возможного ущерба, который Тегеран может нанести союзникам Вашингтона в будущем.

Согласно информации агентства, США также рассматривают вариант использования иранских активов для компенсации уже причиненного урона. Министр финансов США Скотт Бессент поручил специалистам оценить сумму ущерба, нанесенного Ираном упомянутым государствам.

До этого США нанесли новые удары по Ирану, поразив радары в Горуке и на острове Кешм. «Американские войска сохраняют бдительность и готовы ответить на неоправданную иранскую агрессию в целях самообороны», — подчеркнуло центральное командование Пентагона (CENTCOM).

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