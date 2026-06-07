ВС России улучшили тактическое положение около одного населенного пункта

Марочко: ВС России улучшили тактическое положение севернее Святогорска в ДНР за неделю

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что за прошедшую неделю российские подразделения улучшили свои тактические позиции к северу от города Святогорск в Донецкой Народной Республике.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин также информировал агентство о продвижении российских сил в этом районе. «За истекшую неделю наши военнослужащие улучшили тактическое положение севернее Святогорска», — сказал Марочко.

До этого Украине предсказали продолжение войны на истощение. Такой сценарий развития специальной военной операции (СВО) предсказал немецкий историк Матиас Уль. Говоря о силе России, он отметил, что Москва способна продолжать СВО благодаря своим ресурсам.