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01:16, 7 июня 2026Бывший СССР

ВС России улучшили тактическое положение около одного населенного пункта

Марочко: ВС России улучшили тактическое положение севернее Святогорска в ДНР за неделю
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что за прошедшую неделю российские подразделения улучшили свои тактические позиции к северу от города Святогорск в Донецкой Народной Республике.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин также информировал агентство о продвижении российских сил в этом районе. «За истекшую неделю наши военнослужащие улучшили тактическое положение севернее Святогорска», — сказал Марочко.

До этого Украине предсказали продолжение войны на истощение. Такой сценарий развития специальной военной операции (СВО) предсказал немецкий историк Матиас Уль. Говоря о силе России, он отметил, что Москва способна продолжать СВО благодаря своим ресурсам.

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