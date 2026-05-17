Историк Матиас Уль: Война на истощение на Украине будет продолжаться

Война на истощение на Украине будет продолжаться. Такое развитие специальной военной операции (СВО) предсказал, как передает Süddeutsche Zeitung, немецкий историк Матиас Уль, автор книги «Насколько сильна Россия на самом деле? Правда о военной мощи Путина».

«На данный момент война на истощение будет продолжаться, — констатировал Уль, добавив, что это поставит Киев в сложное положение. — Нехватка солдат, особенно пехоты, скорее всего, усугубится».

Он упомянул, что в истории немало примеров, когда конфликты затягивались на годы из-за непоколебимой веры участников в неминуемую победу. Противостояние России и Украины, по его словам, «также несет риски того, что одна из сторон слишком поздно поймет, что конец близок».

Говоря о силе России, Уль отметил, что Москва способна продолжать СВО благодаря своим ресурсам. Он подчеркнул, что, несмотря на экономические проблемы и санкции, системного коллапса, на который рассчитывали западные страны, не произошло.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник уличил украинцев в отсутствии желания воевать за свою страну. Он напомнил, что в 2025 году в стране возбудили 311 тысяч уголовных дел против военных, самовольно оставивших свои части.