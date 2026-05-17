Президент Бразилии обратился к Трампу с просьбой

14:54, 17 мая 2026Мир

WP: Президент Бразилии да Силва просил Трампа снять экономическую блокаду с Кубы
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва просил главу Белого дома Дональда Трампа снять экономическую блокаду с Кубы. Об этом политик рассказал в интервью газете The Washington Post (WP).

По словам бразильского лидера, правительство Кубы готово к диалогу и им «нужен шанс».

«Я знаю, что если США откроют стол переговоров, не основанных на принуждении, Куба примет в них участие», — отметил он.

По словам да Силвы, Трамп заверил его, что «не собирается вторгаться на остров».

16 мая замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия продолжит оказывать поддержку Кубе на фоне продолжающейся блокады острова со стороны США. Он уточнил, что Москва в курсе развития событий, связанных с давлением на кубинские власти со стороны Вашингтона, и постоянно находится на связи с руководством острова по этому вопросу.

14 мая глава Министерства энергетики Кубы Висенте де ла О Леви сообщил, что все топливные запасы в стране исчерпались. Речь идет о нехватке основных видов топлива, включая мазут и дизельное топливо.

