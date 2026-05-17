В Германии нашли американские бомбы времен Второй мировой войны

Tagesschau: В Битбурге обезвредили семь бомб времен Второй мировой войны

В Битбурге обезвредили семь американских бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Tagesschau.

«В ходе строительных работ в Битбурге было обнаружено несколько неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны. В воскресенье их обезвредили. По данным подразделения по обезвреживанию бомб, боеприпас состоял из 125-килограммовой бомбы и шести 30-килограммовых снарядов — все американского производства», — передает телеканал.

В обезвреживании боеприпасов участвовали около 100 человек, работы продолжались час. На время их проведения двести местных жителей, проживающих в радиусе 300 метров от места обнаружения бомб, призвали покинуть свои дома.

В ноябре 2025 года более 20 тысяч человек эвакуировали в Нюрнберге из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны. Неразорвавшаяся американская бомба весом 450 килограммов была обнаружена во время строительных работ.