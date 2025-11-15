Мир
02:43, 15 ноября 2025Мир

В Германии тысячи людей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны

Более 20 тысяч людей эвакуировали в Нюрнберге из-за бомбы времен войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Более 20 тысяч человек эвакуировали в немецком Нюрнберге из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Неразорвавшаяся американская бомба весом 450 килограммов была обнаружена 14 ноября во время строительных работ.

«Необходимо эвакуировать до 21 тысячи человек. Эвакуация затронет несколько домов престарелых и медицинских учреждений», — подчеркнули в администрации.

Как утверждают местные власти, это самая крупная эвакуация в городе из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Операция по обезвреживанию бомбы начнется после завершения эвакуации жителей.

На месте находки работают около 900 специалистов, среди них почти 500 пожарных, остальные — сотрудники служб спасения и полиции.

В сентябре этого года бомбу времен Второй мировой войны обнаружили на стройке в Братиславе. Боеприпас нашли на территории строительной площадки неподалеку от улиц Ландерерова — Чуленова.

В июне из-за обнаруженной бомбы времен войны в городе Оснабрюк в Германии эвакуировали почти 20 тысяч человек.

