01:39, 9 сентября 2025

В Братиславе эвакуируют людей из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны

Эвакуацию людей начнут в Братиславе из-за авиабомбы времен Второй мировой войны
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petr Josek Snr / Reuters

Авиационную бомбу времен Второй мировой войны обнаружили на стройке в Братиславе. Чтобы ее обезвредить, планируется провести эвакуацию людей из близлежащих зданий, о чем сообщила полиция города в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сообщение о найденном боеприпасе появилось в понедельник, 8 сентября, после 18:00 (19:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»). Его обнаружили на территории строительной площадки неподалеку от улиц Ландерерова — Чуленова.

Как установил прибывший на место пиротехник, авиабомба весит 500-фунтов (около 230 килограммов).

Местные стражи порядка утром готовят провести эвакуацию людей в прилегающих зданиях. Пиротехнические работы продлятся около трех часов, уточнили правоохранители.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае взорвали две 100-килограммовые бомбы. Снаряды были уничтожены взрывотехниками.

