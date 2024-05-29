В российском регионе взорвали две 100-килограммовые бомбы

В Краснодарском крае уничтожили найденную при земельных работах бомбу ФАБ-100

В Краснодарском крае взорвали две найденные при строительных работах 100-килограммовые авиабомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщило региональное управление Росгвардии в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, первую бомбу несколько дней назад поднял ковшом из-под земли водитель экскаватора, выполнявший земельные работы на участке частного домовладения в селе Кривенковское Туапсинского района. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина наткнулся на ФАБ-100 — фугасную авиационную бомбу длиной около метра, применяемую в боевых действиях для разрушения военно-промышленных сооружений, мостов, аэродромов и других важных объектов противника. Снаряд уничтожили специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун».

Еще одну ФАБ-100 и артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров за день до обнаружения первой бомбы нашли на строительной площадке в станице Неберджаевской Крымского района. Помимо этого, шесть боеприпасов времен ВОВ нашли в Геленджике, Сочи, Калининском, Красноармейском, Славянском и Тихорецком районах. В ведомстве подчеркнули, что эти находки также уничтожены взрывотехниками.

Ранее стало известно о падении в Белгородской области авиабомбы ФАБ-500 весом полтонны. Снаряд зарылся в землю, но не взорвался. Местные жители не пострадали. В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что россиян из домов около места падения снаряда эвакуировали. Всем, кто не смог выехать самостоятельно, предоставили автобусы.