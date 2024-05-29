Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:23, 29 мая 2024Россия

В российском регионе взорвали две 100-килограммовые бомбы

В Краснодарском крае уничтожили найденную при земельных работах бомбу ФАБ-100

Фото: EMERCOM of Russia / Globallookpress.com

В Краснодарском крае взорвали две найденные при строительных работах 100-килограммовые авиабомбы ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщило региональное управление Росгвардии в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, первую бомбу несколько дней назад поднял ковшом из-под земли водитель экскаватора, выполнявший земельные работы на участке частного домовладения в селе Кривенковское Туапсинского района. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина наткнулся на ФАБ-100 — фугасную авиационную бомбу длиной около метра, применяемую в боевых действиях для разрушения военно-промышленных сооружений, мостов, аэродромов и других важных объектов противника. Снаряд уничтожили специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун».

Еще одну ФАБ-100 и артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров за день до обнаружения первой бомбы нашли на строительной площадке в станице Неберджаевской Крымского района. Помимо этого, шесть боеприпасов времен ВОВ нашли в Геленджике, Сочи, Калининском, Красноармейском, Славянском и Тихорецком районах. В ведомстве подчеркнули, что эти находки также уничтожены взрывотехниками.

Ранее стало известно о падении в Белгородской области авиабомбы ФАБ-500 весом полтонны. Снаряд зарылся в землю, но не взорвался. Местные жители не пострадали. В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что россиян из домов около места падения снаряда эвакуировали. Всем, кто не смог выехать самостоятельно, предоставили автобусы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы СВО началась при его президентстве. И пригрозил Китаю из-за Тайваня

      Владелец AliExpress ужесточил условия для российских клиентов. Как это отразится на покупателях?

      Обнаружен новый тип вулканического извержения

      Актер из «Приключений Электроника» объяснил непопулярность Хаматовой за рубежом

      Дрон ВСУ атаковал автомобиль в российском регионе

      «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы

      Более половины пунктов повестки совещания с участием Путина оказались секретными

      Российский школьник выстрелил в пятилетнего брата из винтовки дедушки

      Суд Евросоюза отклонил иск «Белавиа» о снятии санкций

      Стало известно о массированных ударах по ВСУ на запорожском участке фронта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше