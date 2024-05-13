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13:53, 13 мая 2024Россия

Власти рассказали о ситуации на месте падения полутонной бомбы под Белгородом

Гладков о ситуации на месте падения бомбы: близлежащие дома эвакуировали
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области жителей домов, находящихся около места падения бомбы весом в половину тонны, эвакуировали. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18 часов. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы», — пояснил он.

По словам чиновника, самостоятельно выехали около 250 человек, на данный момент в пунктах временного размещения находятся 37 граждан.

Об инциденте ранее сообщил Telegram-канал Baza. Авиабомба ФАБ-500 упала 2 мая возле дома на улице Вересковой в поселке Разумное-54. При этом снаряд не взорвался. Информации о пострадавших на данный момент нет, кому принадлежит авиабомба — неизвестно.

ЖЗЛ
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