Власти рассказали о ситуации на месте падения полутонной бомбы под Белгородом

Гладков о ситуации на месте падения бомбы: близлежащие дома эвакуировали

В Белгородской области жителей домов, находящихся около места падения бомбы весом в половину тонны, эвакуировали. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18 часов. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы», — пояснил он.

По словам чиновника, самостоятельно выехали около 250 человек, на данный момент в пунктах временного размещения находятся 37 граждан.

Об инциденте ранее сообщил Telegram-канал Baza. Авиабомба ФАБ-500 упала 2 мая возле дома на улице Вересковой в поселке Разумное-54. При этом снаряд не взорвался. Информации о пострадавших на данный момент нет, кому принадлежит авиабомба — неизвестно.