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11:52, 13 мая 2024Россия

Стало известно о падении авиабомбы весом в полтонны в российском регионе

Baza: в Белгородской области упала авиабомба ФАБ-500

Фото: РИА Новости

В Белгородской области упала советская авиабомба ФАБ-500 весом полтонны. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Как выяснило издание, снаряд упал 12 мая возле дома на улице Вересковой в поселке Разумное-54, но не взорвался, зарывшись в землю. Местные жители сообщили о произошедшем в экстренные службы.

По информации канала, никто не пострадал. Жителей домов рядом с местом падения снаряда собираются эвакуировать. Уничтожение ФАБ-500 запланировано на 13 мая. Принадлежность авиабомбы не уточняется. Власти региона и ответственные ведомства информацию о падении боеприпаса не комментировали.

В апреле 2023 года в Белгороде также упала авиабомба ФАБ-500. Тогда в Минобороны России объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом. Два дня спустя на месте происшествия нашли еще один снаряд этого типа.

Кроме того, неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500 нашли 25 апреля 2023 года в селе Головчино Белгородской области. Как стало известно, хозяйка одного из участков услышала звук удара и обнаружила в своем дворе воронку, после чего сразу обратилась в экстренные службы.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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