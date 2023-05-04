Mash: в селе Головчино под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу

В селе Головчино Белгородской области нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, около недели назад бомба упала на территорию частного дома и ушла под землю. Хозяйка участка услышала звук удара и обнаружила в своем дворе воронку, после чего сразу обратилась в экстренные службы.

Прежде, чем обезвредить бомбу, пришлось эвакуировать 56 жителей прилегающей к участку улицы, а также дождаться окончания дождей. Только после этого специалисты раскопали и разминировали боеприпас.