Глава Белгородской области Гладков: на месте падения авиабомбы нашли взрывоопасный предмет

В Белгороде на месте падения авиабомбы саперы нашли взрывоопасный предмет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, из-за находки жильцов ближайших домов решили эвакуировать. Эвакуация затронет около трех тысяч человек.

«Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. (...) Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием», — сообщил губернатор.

Взрыв в Белгороде произошел вечером в четверг, 20 апреля. На перекрестке образовалась огромная воронка, а жилые строения поблизости получили повреждения. В Минобороны впоследствии объяснили произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.