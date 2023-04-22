Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 22 апреля 2023Россия

В Белгороде на месте падения авиабомбы саперы нашли взрывоопасный предмет

Глава Белгородской области Гладков: на месте падения авиабомбы нашли взрывоопасный предмет

Фото: Телеграм-канал мэра Белгорода Валентина Демидова / ТАСС

В Белгороде на месте падения авиабомбы саперы нашли взрывоопасный предмет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, из-за находки жильцов ближайших домов решили эвакуировать. Эвакуация затронет около трех тысяч человек.

«Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. (...) Для обеспечения безопасности будем вывозить людей в пункты временного размещения, где есть все необходимое, начиная от воды и заканчивая горячим питанием», — сообщил губернатор.

Взрыв в Белгороде произошел вечером в четверг, 20 апреля. На перекрестке образовалась огромная воронка, а жилые строения поблизости получили повреждения. В Минобороны впоследствии объяснили произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В Белгороде на месте падения авиабомбы саперы нашли взрывоопасный предмет
Экс-президент Перу сдался властям США для экстрадиции
Стилист перечислила способы подарить вторую жизнь старому пиджаку
Президент Финляндии отреагировал на призыв закрыть консульство России на Аландах
В «Росэнергоатоме» рассказали о повреждении энергоблока ЗАЭС из-за обстрелов
Взрыв прогремел в пятиэтажке на юго-западе Москвы
Российское посольство в Албании обвинило украинских дипломатов в провокации
Бывший премьер Словакии назвал вступление Украины в НАТО худшим решением
Бизнес-партнеры обвинили блогершу Лерчек в намеренном уходе от налогов
Россия решила перейти на национальные валюты при расчете за энергоресурсы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.