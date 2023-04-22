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19:08, 22 апреля 2023Россия

Глава Белгородской области показал видео уничтожения найденной авиабомбы

Белгородский губернатор Гладков показал уничтожение найденной авиабомбы весом в полтонны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал уничтожение найденной авиабомбы ФАБ-500 весом в полтонны. Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

Опубликованное видео Гладков сопроводил подписью «уничтожение взрывоопасного предмета произведено».

На снятых с безопасного расстояния кадрах видно, как при подрыве в воздух поднимается большой столб земли и дыма.

Ранее были опубликованы снимки найденного боеприпаса и кадры работы саперов.

Об обнаружении взрывоопасного предмета на месте падения бомбы стало известно утром 22 апреля. Падение первого снаряда произошло 20 апреля. В Минобороны объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.

Марк Леонов
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