Появилось фото найденной в Белгороде авиабомбы весом в полтонны

Telegram-канал 112 опубликовал фото найденной в Белгороде авиабомбы весом в полтонны

Появилось фото найденной в Белгороде авиабомбы. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

Издание утверждает, что под землей была обнаружена авиабомба ФАБ-500 весом в полтонны. При этом на кадрах видно, что из земли торчит лишь нос снаряда, что не позволяет с уверенностью определить его тип и вес.

В то же время Telegram-канал Shot публикует кадры работы саперов на месте обнаружения боеприпаса.

На снимке бойцы Минобороны в бронежилетах лопатами откапывают взрывоопасный предмет.

Об обнаружении взрывоопасного предмета на месте падения бомбы утром 22 апреля сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Первый инцидент произошел 20 апреля. В Минобороны объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.