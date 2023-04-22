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13:53, 22 апреля 2023Россия

Появились подробности об обнаруженной в Белгороде авиабомбе

Обнаруженной в Белгороде на пятиметровой глубине авиабомбой оказался боеприпас ФАБ-500

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Найденная в Белгороде авиабомба весом в полтонны ушла под землю на семь метров. Подробности об обнаруженном в городе боеприпасе сообщает Telegram-канал Mash.

По появившейся у издания информации, найденный снаряд — фугасная авиабомба ФАБ-500. Это же подтверждают источники «Известий», которые, в свою очередь, сообщают, что глубина, на которой оказалась бомба, не семь, а пять метров.

Сейчас прибывшие на место инцидента саперы работают над тем, как безопасно извлечь боеприпас из земли. Жителей окрестных домов — не менее трех тысяч человек — эвакуируют.

Об обнаружении взрывоопасного предмета на месте падения первой бомбы утром 22 апреля сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Первый инцидент произошел 20 апреля. В Минобороны объясняли произошедшее нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34, пролетавшего над городом.

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Марк Леонов
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