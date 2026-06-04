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Силовые структуры
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13:45, 4 июня 2026Силовые структуры

Раскрыта нажившая миллионы на обмане участников СВО банда брачных аферистов

На Урале задержана банда брачных аферистов, обворовывавшая участников СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: СК РФ / РИА Новости

На Урале задержана банда брачных аферистов, нажившая миллионы на обмане участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание Baza.

По его данным, жители Свердловской области под различными предлогами убеждали мужчин подписывать контракты с Минобороны, а потом получали доступ к их банковским счетам и выплатам. Кроме того, злоумышленники использовали фиктивные браки, чтобы в дальнейшем претендовать на положенные выплаты.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации правоохранителей, на счету банды может быть более 20 эпизодов. Троих подозреваемых уже арестовали. Один из мошенников попытался нанести себе ножевое ранение, чтобы попасть в больницу. Еще одна фигурантка находится под подпиской о невыезде.

При обыске у участников банды нашли оружие, поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета, фальшивую печать миграционной службы и орден Мужества участника СВО.

Как сообщает Baza, один из потерпевших подписал контракт, потому что аферисты пообещали ему службу вдали от боевых действий. Потом с его счетов было похищено не менее 3,8 миллиона рублей. Другой мужчина таким образом лишился около 2,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полиция задержала аферистов, обещавших вернуть за три миллиона рублей из плена участника специальной военной операции.

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