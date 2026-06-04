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13:48, 4 июня 2026Экономика

Раскрыта реальная цена продаваемой за миллиард квартиры Кобзона

Риелтор Юсова: Реальная цена квартиры Кобзона достигает 300-500 миллионов рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЦены на квартиры:
ЖК «Груббер Хаус»

ЖК «Груббер Хаус». Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Реальная цена квартиры певца Иосифа Кобзона, которую продают за миллиард, может достигать 300-500 миллионов рублей. Стоимость недвижимости раскрыла риелтор Юлия Юсова в беседе с «Газетой.Ru».

Специалистка считает цену в миллиард рублей завышенной даже для уникального объекта с большой площадью и престижной локацией. Юсова отметила, что покупатели в таком сегменте очень рациональны и тщательно анализируют каждый вариант — им важны вид из окна, качество дома, актуальность ремонта, удобство планировки и уровень приватности.

«Я считаю, что в стоимости объекта присутствует существенная эмоциональная составляющая и определенная премия за историю квартиры, однако рынок не всегда готов оплачивать такую премию в полном объеме», — рассказала риелтор.

Сейчас в этом же жилом комплексе можно купить четырехкомнатную квартиру с мебелью площадью 203 квадратных метра с видом на Москву-реку за 217,7 миллиона рублей. «Если учесть, что это пентхаус, в котором жил легендарный певец, то цена завышена как минимум в 2-3 раза», — заключила Юсова.

Ранее другой риелтор заявил, что продать квартиру Иосифа Кобзона за миллиард рублей будет несложно.

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