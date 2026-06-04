Удар ВСУ по Ленобласти в первый день ПМЭФ объяснили одним «очень неприятным» термином

Пинчук объяснил атаку ВСУ на Ленобласть в первый день ПМЭФ виктимностью

Обозреватель «Царьграда» полковник запаса Андрей Пинчук объяснил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ленинградской области в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) одним «очень неприятным» термином — виктимностью. Его мнение приводится в материале на сайте издания.

Эксперт объяснил, что в криминалистике это слово означает склонность человека становиться жертвой преступления. «Это состояние, когда менталитет, психология, восприятие процессов информационных, в том числе и событий военных, воспринимается через признаки жертвы, через состояние жертвы. Вы уж извините за такой неприятный термин, через состояние терпилы», — сказал Пинчук.

По его словам, домыслы о том, что украинские войска нанесли удар из-за приезда американской делегации, чтобы показать свою мощь, отражают так называемое состояние жертвы. А правда, считает обозреватель, состоит в том, что страна должна «сконсолидироваться и уничтожить врагов».

Утром 3 июня ВСУ предприняли одну из самых масштабных попыток атаки беспилотниками Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сразу после объявления воздушной тревоги жители города сообщили о серии взрывов. По данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, к семи утра регион подвергся атаке 50 беспилотников. Позднее он уточнил, что общее число запущенных дронов достигло 59. Все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

