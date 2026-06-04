Львова-Белова рассказала о воссоединении детей с родными на Украине

Омбудсмен Львова-Белова: Выстроен канал по воссоединению детей с семьями на Украине

Коммуникации с Украиной по теме воссоединения детей с их родными выстроены, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщает РИА Новости с полей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас канал коммуникаций выстроен с украинской стороной, с аппаратом уполномоченного по правам человека мы взаимодействуем. Регулярно проводятся видеосовещания, когда мы определяем нашу дальнейшую совместную работу по этому вопросу», — пояснила омбудсмен.

Она отметила, что работа ведется без политической составляющей, в гуманитарном ключе. Львова-Белова напомнила, что работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. Аппарат омбудсмена работает только в интересах семей и детей и не касается политики, заверила чиновница.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что с территории Украины вернули более 160 мирных жителей, из них — 16 детей.