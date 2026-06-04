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13:41, 4 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названы самые перспективные сферы для переобучения после 45 лет

Профессор Велданова назвала цифровые сервисы самой перспективной сферой для переобучения
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: BGStock72 / Shutterstock / Fotodom  

Работа с цифровыми сервисами и деятельность, связанная с поддержкой клиентов, относятся к двум наиболее перспективным направлениям для переобучения россиян. Эти сферы, в которых после 45 лет можно построить карьеру с нуля, назвала профессор бизнес-практики, директор Центра развития здравоохранения Школы управления «Сколково» Марина Велданова в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ).

«Наиболее перспективные направления для переобучения — цифровые сервисы и поддержка клиентов, где важны жизненный опыт и эмпатия, [сфера] здравоохранения, ухода и вся "серебряная экономика", где стареющее население формирует устойчивый спрос», — заявила Велданова.

По словам профессора, после 45 лет россияне могут построить карьеру с нуля, если они готовы интенсивно получать новые знания. Важными навыками при переобучении она назвала умение опираться на управленческий и отраслевой опыт, а также способность находить растущие сегменты рынка.

Велданова подчеркнула, что сейчас работодатели смотрят на показатели эффективности работников этой возрастной группы. «Исследования производительности компаний с высокой долей сотрудников 50+ [лет] снижают для работодателей риск найма "новичков" старшего возраста», — заключила директор.

Ранее ректор «Сколково» Александр Ким заявил, что на рынке труда будет расти потребность в специалистах по искусственному интеллекту, кибербезопасности и цифровым продуктам. По его словам, в России повысится спрос на менеджеров, которые умеют встраивать новые инструменты в работу компаний и бизнес-модели.

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