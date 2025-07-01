Почти 20 тысяч человек в Германии эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

Из-за бомбы времен Второй мировой войны в ФРГ эвакуируют почти 20 тысяч человек

В городе Оснабрюк в Германии эвакуируют почти 20 тысяч человек. Это связано с обнаружением неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, сообщила местная администрация на своем сайте.

«Это коснется почти 20 тысяч человек примерно в 13 тысячах домохозяйств», — сказано в сообщении. Отмечается, что специалисты будут работать над обезвреживанием бомбы максимум до 15:00 (16:00 по московскому времени) 1 июля. После этого местные жители смогут вернуться в свои дома. Уточняется, что в одной из гимназий организовали эвакуационный центр.

Бомбу обнаружили в ходе строительных работ 30 июня.

Ранее в Калининграде обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны. Ее взрыв был запечатлен на видео.