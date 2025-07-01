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23:32, 30 июня 2025Мир

Почти 20 тысяч человек в Германии эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

Из-за бомбы времен Второй мировой войны в ФРГ эвакуируют почти 20 тысяч человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В городе Оснабрюк в Германии эвакуируют почти 20 тысяч человек. Это связано с обнаружением неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, сообщила местная администрация на своем сайте.

«Это коснется почти 20 тысяч человек примерно в 13 тысячах домохозяйств», — сказано в сообщении. Отмечается, что специалисты будут работать над обезвреживанием бомбы максимум до 15:00 (16:00 по московскому времени) 1 июля. После этого местные жители смогут вернуться в свои дома. Уточняется, что в одной из гимназий организовали эвакуационный центр.

Бомбу обнаружили в ходе строительных работ 30 июня.

Ранее в Калининграде обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны. Ее взрыв был запечатлен на видео.

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